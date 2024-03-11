بمناسبة رمضان.. الننى يفتتح غرفة للصلاة فى ملعب الإمارات

نشر محمد النني محترفنا المصري في صفوف أرسنال الإنجليزي صورة له وهو يفتتح مصلى للمسلمين في ملعب الإمارات، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

وقال النني عبر حسابه بمنصة x: أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات، أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك.

وذكر أن النني لن يتواجد في قائمة المنتخب الوطني الأول الحالية، استعدادًا للمشاركة في دورة أبوظبي الودية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 مارس الجاري وحتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا، وكرواتيا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني الرسمية لأجندة مارس الدولية كلًا من:

(محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير- محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام- مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمود تريزيجيه- مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي).