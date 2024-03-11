القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم أسر الشهداء

نظمت القوات الجوية زيارة لعدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء لمتحف القوات الجوية، وذلك تزامنًا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمتحف، استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذى يضم بين طياته سردًا تاريخيًا لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة داخل العرض الداخلى للمتحف، كما تم عرض فيلم وثائقى عن تاريخ ونشأة القوات الجوية، تلاه تقديم عدد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة كورال جامعة عين شمس، والتي عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء.

من جهتهم، وجه الزائرون الشكر للقوات المسلحة لحسن الاستضافة والاهتمام الدائم والمستمر، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما شاهدوه فى متحف القوات الجوية وما استمعوا له من دور تاريخى للقوات الجوية المصرية وبطولاتها فى مختلف المعارك على مر العصور.

تأتى الاحتفالية تقديرًا من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداءً للوطن واختُتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أُسر الشهداء.