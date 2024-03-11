الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

وزير الزراعة يصدر حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات بتكليف بعض القيادات بالوظائف القيادية.

وشملت حركة التكليف التي أصدرها وزير الزراعة، تكليف مهندس طارق صلاح رئيسًا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع، والمهندس أسعد منادى مديرًا لمديرية الزراعة في الدقهلية، والمهندس عابدين حسين مديرًا لمديرية الزراعة في الأقصر، والمهندس محمد السيد مديرًا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية، والمهندس ناصر أبوطالب مديرًا لمديرية الزراعة في سوهاج، والمهندس عبدالسلام البغدادي مديرًا لمديرية الزراعة في الجيزة، والمهندس إبراهيم عبدالكريم مديرًا لمديرية الزراعة في الإسكندرية، والمهندس محمود صبحى مديرًا لمديرية الزراعة في أسيوط، جاء ذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة، وفي إطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.

وكان قد عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحضور عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبعض قيادات الوزارة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.

خلال الاجتماع، أكد القصير على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، حيث أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادراتنا والبناء عليها.

وقال إن صادرات مصر من البطاطس تتزايد سنويًا وتجاوزت العام الماضي المليون طن وحققت رقمًا قياسيًا لأول مرة وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح، مؤكدًا أن ذلك لم يأت من فراغ بل بفضل الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، وكذلك التعاون مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وسفارات مصر في الخارج وأيضًا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى المزراعين والمصدرين المصريين باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح المنظومة، مشيدًا بالإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعى المصري، وكذلك بجهود مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، وسعيه الدائم للتطوير وامتلاك أحدث المعامل والتقنيات في مجاله والتوسع في إنشاء واعتماد المناطق الخالية.
 

 

وزير الزراعة يصدر حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات

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