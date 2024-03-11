جهاز طيبة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالتعاون مع المجتمع المدني

افتتح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة وقيادات حزب مستقبل وطن بالأقصر، معرض أهلًا رمضان لأهالينا فى مدينة طيبة الجديدة بالحي السكني الثاني بجوار سوق إسكان الشباب والمستقبل ووحدة طب الأسرة لخدمة أبناء المدينة والمدن المجاورة استكمالا للتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لتوفير كافة أوجه الدعم لسكان المدينة.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس الجهاز، أن الهدف من افتتاح تلك المعارض بمدينة طيبة الجديدة لتوفير السلع الغذائية للسكان ورفع العبء عن كاهل الأسر بأسعار مخفضة لكافة السلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية.

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إلى أن معرض أهلا رمضان يشمل العديد من عرض المنتجات منخفضة التكلفة نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35% ومجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والسكر والزيت والطحين والشاي والتمور والحليب والعدس والأغذية المعلبة والتوابل.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن معرض أهلا رمضان يساهم في تخفيف العبء المالي وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، ويؤكد عن التضامن المجتمعي والرعاية الاجتماعية ويساهم أيضًا في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين طبقات المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي.،



وفى سياق متصل قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة بتقديم التهنئة لجميع العاملين بجهاز المدينة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة خلال جولته بالجهاز، حرصه الدائم على بث روح المحبة والإخاء بين جميع العاملين بالجهاز، متمنيًا مزيدًا من التقدم لمصرنا الحبيبة.