الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع أجنبية تروج للفسق عبر "فيس بوك" بـ الإسكندرية

حبس سيدة
حبس سيدة

تجري نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بـ الإسكندرية، بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، التحقيق مع سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، في واقعة اتهامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التحقيق مع أجنبية تروج للفسق عبر «فيس بوك» بـ الإسكندرية

 

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد إحدى السيدات، أجنبية الجنسية، بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

تم تحديدها، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وألقي القبض عليها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة كرموز بـ الإسكندرية.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول «بفحصه فنيا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى».

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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