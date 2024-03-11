تأجيل محاكمة مهندس هدد خطيبته بالقاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود راشدان وعبدالله سلام، تأجيل محاكمة مهندس بتهمة تهديد وابتزاز خطيبته السابقة بصور فاضحة لجلسة 28 مارس

تأجيل محاكمة مهندس قام بتهديد خطيبته بالقاهرة

وتعود أحداث الواقعة إلى أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.