الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الطب البيطري" ببني سويف: تحصين أكثر من 160 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

تحصين
تحصين

قامت  مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، بتحصين 160 ألفا و691 رأسا من الماشية، وذلك ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة. 

وذكر تقرير أعدته مديرية الطب البيطري، أنه تم تحصين 121 ألفا و930 رأسا من الأبقار، و37 ألفا و923 من الأغنام و838 من الماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى 7 مارس الجاري.

وأكد الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ببني سويف أن المديريه أنهت استعداداتها لبدء الحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

محافظة بني سويف رأسا من الماشية أمراض الجلد ج دري الضأن ببنى سويف

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