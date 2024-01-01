الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 266 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين رأس ماشية
تحصين رأس ماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم السبت 266 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

 
266 ألفًا و554 حيوانًا مستهدف تحصينهم على مستوى المحافظة 

وأضاف وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية الدكتور حاتم أنور أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وجرى اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوافرة.

التحفظ على 258 عبوة أدوية بيطرية متنوعة

وفى سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور، على 258 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.
 

وكان الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.
 

وشدد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، على جميع العاملين بضرورة التصدي لجميع أشكال الغش مع إحكام الرقابة على جميع المحلات والعيادات البيطرية، حيث تم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية وتحرير محاضر ضد المخالف منها على الفور

مديرية الطب البيطرى رأس ماشية وحمى الوادي المتصدع الحملة القومية الثالثة وتوفير الأمصال التحصينات أمنة وفعالة ومتوافرة

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