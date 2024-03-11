زوج يقتل زوجته ويطلق النار على نفسه فى قنا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الإثنين، بطلق ناري في قرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها بطلق نارى فى قنا

تلقى مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة ربة منزل وإصابة الزوج بطلق ناري، في قرية حمرة دوم بمركز نجع حمادي شمال قنا، وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم في الواقعة هو الزوج حيث تخلص من زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.