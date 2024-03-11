الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": منتجات "خير مزارعنا لأهالينا" منتشرة فى جميع المحافظات بـ274 منفذًا

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي للمتابعة ومنسق عام مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، إن المبادرة التي تبناها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جاءت تجسيدا للمبادرة الأكبر التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "معًا لمحاربة الغلاء معًا لضبط وثبات الأسعار"، لإحداث توازن داخل الأسواق المصرية  وتخفيف العبء والمشقة عن كاهل المواطنين معًا لإحداث حالة من حالات الرضا الاجتماعي.

وقال "صالح"، لـ "الدستور"، إن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ترتكز على مجموعة من المحاور، المحور الأول: المنافذ الثابتة وتصل إلى 274 منفذا منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، ومتواجدة في مقرات مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي وبعض مقرات المحطات البحثية بعد مقرات مزارع قطاع الإنتاج.

33 منفذًا متحركًا تجوب المحافظات

المحور الثاني: المنافذ المتحركة، والتي لم تكن موجودة سابقا ولكن أصبح لدينا أسطول من المنافذ المتحركة وصل عددها حتى الآن إلى 33 منفذا متحركا تجوب المحافظات، في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

توزيع المنافذ يتم بالتنسيق مع المحافظين

وأوضح مستشار وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي للمتابعة أن توزيع المنافذ يتم بالتنسيق مع المحافظين، وكان آخرها محافظة شمال سيناء في أواخر 2023، والتي استمرت لمدة يومين، وجابت كل مراكز ومدن المحافظة، وتكونت من 47 منفذا متحركا، وحملت أكثر من 80 طن مواد غذائية وسلع.

وتابع أن المحور الثالث هو المعارض الكبرى التي تقام في منطقة الدقي لخدمة المواطنين في القاهرة الكبرى: القاهرة والجيزة والقليوبية، وأقيمت النسخة الخامسة منه تحت شعار "على حب مصر" في أرض المعارض التابعة للزراعات المحمية والواقعة بمنطقة الدقي، ويتكون المعرض من أكثر من 60 عارضا لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية لأكثر من 220 سلعة يحتاجها المواطن، ويبدأ في أواخر فبراير وينتهي مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

السلع والمنتجات ستلبى كل احتياجات الأسر المصرية بتخفيضات من 30% لـ50%

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن السلع والمنتجات ستلبي كافة احتياجات ومتطلبات الأسرة المصرية، كما تأتي الأسعار ملبية أيضا ومتماشية مع جميع المواطنين، حيث تبلغ نسبة التخفيض‎ %20 ‎ وفي بعض السلع 30%‎ لتصل في سلع أخرى إلى 50‎‎%، وترجع تلك التخفيضات لعدم وجود حلقات تسويقية وعدم وجود تجار وعدم وجود وسطاء من المزارع إلى المواطن مباشرة.

 استمرار التوسع فى المنافذ لتصل إلى 300 منفذ منتصف 2024

وأكد مستشار وزير الزراعة أن وزارة الزراعة حريصة على القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأن الوزارة مستمرة في الخطة التي وجّه بها السيد القصير، وزير الزراعة، بزيادة عدد المنافذ الثابتة لتصل مع منتصف 2024 إلى 300 منفذ، موضحًا أن زيادة المنافذ المتحركة والمعارض تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على زيادة التغطية لخدمة جميع المراكز والمحافظات، وأيضا مستمرون في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوافر السلع ذات الجودة العالية من مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا".

الزراعة منتجات خير مزارعنا لأهالينا منتشرة جميع منافذ

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