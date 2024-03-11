عمرو الفقى: نهائى الأهلى والزمالك بالرياض يعكس الاهتمام السعودى بالكرة المصرية

أبدى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالغ سروره بنجاح إقامة المواجهة النهائية لكأس مصر التي جمعت بين الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية، الرياض.

وأكد الفقي في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على أهمية كرة القدم كرمز للقوة الناعمة المصرية، مشيدا بالحضور الجماهيري الكثيف الذي شهده ملعب المباراة، مما أسهم في خلق أجواء إيجابية في الرياض.

وقارن الفقي بين هذا الحدث ومباريات فريقي ريال مدريد وبرشلونة خارج إسبانيا، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك يحظيان بنفس القدر من الأهمية.

وألمح إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه الأشقاء السعوديون لهذه المباراة، مما أدى إلى شعور عام بالسعادة والرضا إزاء هذا الحدث الرياضي الكبير.‎