المستكاوى: الدراما مثل الرياضة تعزز مكانة مصر كقوة ناعمة

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي، أهمية الدراما المصرية والرياضة كقوتين ناعمتين تسهمان في تعزيز مكانة مصر.

وأعرب المستكاوي في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يُبث على قناة سي بي سي، عن إعجابه بالتنوع الثقافي الذي تقدمه الأعمال الدرامية في شهر رمضان، مشيرًا إلى أنها تلبي احتياجات وأذواق الجمهور المختلفة.

أضاف أنه يتطلع بشغف لمتابعة مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيى الفخراني و"الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز.

وأشار إلى أن الفن لا يقتصر على كونه صناعة فحسب، بل هو أيضًا رسالة ذات أثر عميق داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى التأثير الإيجابي للدراما المصرية على الشباب، مستشهدًا بالتأثير الكبير الذي خلّفه فيلم "الممر"، خاصة في مشاهده المؤثرة التي لامست قلوب الشباب.