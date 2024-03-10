"ثقافة جنوب سيناء" يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

شارك فرع ثقافة جنوب سيناء في احتفالية المحافظة بالذكرى الخامسة والثلاثين لعودة طابا، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار برامج وزارة الثقافة وشهد الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخلالها أوقد شعلة النصر ورفع العلم المصري بساحة العلم.

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال أطفال نويبع تضمن باقة متميزة من الأغاني الوطنية، أعقبه مجموعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة طور سيناء، كما تخلل الحفل فقرة إلقاء شعر وطني، وإنشاد ديني لعدد من الأطفال الموهوبين.

في كلمته، أكد محافظ جنوب سيناء الحرص الدائم على إحياء ذكرى عودة طابا، لتعريف الأجيال بتاريخ بلد أبى التفريط في قطعة من أرضه وهي مدينة "طابا"، الأمر الذي يدفع بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز التحديات كافة، وسرد "فودة" عددا من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة على جميع الأصعدة.

كما أثنى المحافظ على أداء المواهب الصغيرة لقصور الثقافة، ووعد بالاستمرار في رعايتهم لإشراكهم في المحافل الدولية.

واختتمت فعاليات الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بباقة متميزة من الفقرات الفنية والاستعراضية المستوحاة من التراث السيناوي قدمتها فرقة التلقائيين لقصر ثقافة الطور وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جاءت الاحتفالية بحضور اللواء محمد عناني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، ورجال القوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة.

الحفاظ على التراث الثقافي في نقاشات ثقافة بهاء الدين بأسيوط

على جانب آخر، يواصل قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط تقديم فعالياته الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

في السياق، نفذ القصر عددا من الأنشطة منها محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي بين الماضي والحاضر" تحدثت خلالها الفنانة هند محمد عن مدارس الفن التشكيلي، أعقبها لقاء للتعريف بقواعد التصوير الفوتوغرافي للفنانة ميادة شيريت، بالإضافة إلى ورشة حكي عن مفهوم التراث وأنواعه قدمتها هبه عبود.

من ناحيته قدم الأديب عاطف العزازي، لقاء أوضح خلاله قواعد كتابة القصة والقصة القصيرة، بجانب فقرة اكتشاف بعض المواهب في مجالي الشعر والإلقاء.

كما تخلل الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والمشغولات اليدوية منها تعليم التطريز، فن التلي، أساسيات الخياطة باستخدام الباترون، وورشة عمل فانوس رمضان بالكروشيه، وأخرى لعمل زينة بالخيش وقماش الخيامية، وتصميم لوحات عن مظاهر استقبال الشهر الفضيل.

أقيمت الفعاليات بعدد من المدارس منها 30 يونيو التجريبية الابتدائية المشتركة، الإيمان الابتدائية المشتركة للدمج بالوليدية، والنهضة الإعدادية للبنات.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهد القصر ورشة حكي لمناقشة كتاب بعنوان "كيف نحافظ على التراث الثقافي"، أعقبها ورشة فنية لتصميم موتيفات رمضانية بخامات معاد تدويرها.

كما نفذ القصر ورشة لتعليم أساسيات الرسم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى للتدريب على الفنون الشعبية، فيما تواصلت فعاليات كل من ورشة تعليم أساسيات الخط العربي، وورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز والتي تم خلالها تدريب الأطفال على تصميم فوانيس بألوان وأحجام متنوعة.