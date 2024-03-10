الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جمال شقرة: الشركة المتحدة تضىء رمضان بإنتاجاتها التاريخية

جمال شقرة
جمال شقرة

أشاد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بالإنجازات الفنية للشركة المتحدة في إنتاج المسلسلات التاريخية خلال شهر رمضان 2024، وأبرز الأثر الإيجابي لهذه الأعمال في تعزيز الهوية الوطنية ومقاومة التشويه التاريخي.

وأوضح، خلال مكالمته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواءعلى قناة سي بي سي، أن الدراما التاريخية تعد عنصرًا حيويًا في الثقافة المصرية، مؤكدًا ضرورة استمرارية إنتاج محتوى تاريخي ذي جودة عالية لمواكبة التنافس العالمي.

وأعرب عن ترقبه لمسلسل "الحشاشين"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال لا تقدر بثمن لما لها من دور في تنمية الوعي التاريخي والحفاظ على الذاكرة الجماعية، وتقديم الدروس التاريخية بأسلوب شيق ومفيد.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الدراما التاريخية تمتلك القدرة على نقل المعاني والقيم التاريخية بكفاءة تفوق الكتب، ما يجعلها أداة تعليمية مؤثرة ومحورية.

في المساء مع قصواء استاذ التاريخ الحديث المتحدة المسلسلات المسلسلات التاريخية قصواء الخلالي الدراما الحشاشين

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