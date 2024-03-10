المشدد 7 سنوات لأب ونجليه لقتلهم مواطنًا فى طهطا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر، مساء اليوم، عاملا ونجليه متهمين بضرب مواطن حتى الموت في مركز طهطا بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح ناري قوالب طوب، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات بين الطرفين قاموا خلالها بإطلاق النار عليه وضربه بقوالب الطوب وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.