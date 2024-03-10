الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تسهيلًا لتلقى الشكاوى.. حماية المستهلك يتعاون مع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء

"السجيني": التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات تدريب العناصر البشرية بالجهاز وتدريبهم علي تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات في موضوعات مجال عمل الجهاز.

"الجوهري": البروتوكول يستهدف الاستفادة من مخزون الدراسات والتقارير والبيانات بالمركز فضلا عن مد الجهاز بالبيانات التي تُمكنه من تحديد المجالات الأولي بالاهتمام وتطوير الحلول المناسبة لها كما تُسهم في مجالي (الإنذار المبكر- استشراف المستقبل)

وقّع جهاز حماية المستهلك، اليوم، بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوسيع نطاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ابراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، والوفد المرافق له، بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل أسامة الجوهري، فعاليات مراسم توقيع البروتوكول الترحيب بابراهيم السجيني، وبالتعاون بين "مركز المعلومات" وجهاز حماية المستهلك، مُضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل نقلة كبيرة ومهمة في الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بالمركز، مؤكدًا توجيهات رئيس الوزراء بأهمية الدور الحيوي للجهاز خلال الفترة الحالية وخاصة بعدما شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية بعض الاضطرابات التي أثرت علي أسعار بعض السلع الأساسية للمواطنين.

 

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وأشار إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " إلي أن التعاون مع مركز المعلومات يُمثل خطوة مهمة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به المركز من خبرات بحثية، خاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بالأسواق. 


لافتًا إلي أن التعاون سيتضمن العديد من المجالات التي تخدم عمل الجهاز، التي بدورها ستنعكس علي المستهلك وهي:  
- إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز.
- إنشاء تطبيق محمول "Mobile Application" يُسهل تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور. 
-عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب علي تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات في الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز.
- الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال المرصد الإعلامي لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.
- إقامة حوارات مجتمعية حول خُطط الحكومة والقضايا الداخلية المُثارة؛ بهدف تنوير الرأي العام بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع. 

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وأشار "الجوهري" إلى أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من المخزون الهائل لدي المركز من  الدراسات والتقارير والبيانات، فضلا عن مد الجهاز بالبيانات التي تُمكنه من تحديد المجالات الأولي بالاهتمام وتطوير الحلول المناسبة لها، كما تُسهم في مجالي (الإنذار المبكر- استشراف المستقبل).

وأضاف "الجوهري"، أن البروتوكول يستهدف كذلك الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدي مركز المعلومات وخاصة في مجال "المرصد الإعلامي"؛ لمُتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز وإخطارهم بها.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية دور "مركز المعلومات" في توفير الدراسات البيانات وتحليلها دعمًا لعمل الحكومة، واصفًا التعاون بين الجانبين بـ"الضروري"، مشيرًا إلى أن التعاون كان قائمًا بالفعل بين الطرفين، وأن البروتوكول الموقع سيسهم في تعميق أواصر التعاون.

وأضاف "السجيني"، أن التعاون بين الطرفين سيمتد إلى مجالات عقد لقاءات وندوات توعوية لتثقيف الجمهور وعرض الإجراءات المُتبعة لضبط الأسواق وكذلك تعزيز جهود النشر العلمي المشترك (الورقي والإلكتروني) في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فضلا عن دعوة المستشارين والخبراء والباحثين المتخصصين من الجانبين للاشتراك في الأنشطة والفاعليات المختلفة التي يُنظمها كل من الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، يشمل قيام المركز بإنشاء تطبيق هاتف محمول Mobile Application للجهاز علي الهواتف الذكية، لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور مما يُسهل علي المواطنين الوصول للجهاز بشكل مُيسر.

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