الأحد 10 مارس 2024
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الصحة

علامات تشير إلى خطورة ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم

ضعف وظائف الكلى
ضعف وظائف الكلى

تقوم الكلى بتصفية الفضلات، وتنظيم توازن الماء، وإنتاج الهرمونات و يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى ارتفاع مستويات الكرياتينين. تشمل الأعراض ضيق التنفس والتعب والضعف وتغيرات البول وتراكم السوائل والغثيان والقيء والتورم، ولذا يجب استشارة طبيب الكلى، ومراقبة مستوى الكرياتينين،و تغيرات نمط الحياة، التشخيص المبكر، غسيل الكلى، زرع الأعضاء، العضلات، الدم، الأدوية، احتباس السوائل. 

رسائل تحذيرية.. كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بخلل وظائف الكلى

أهمية الكلى

الكلى هي أعضاء حيوية في الجسم مسؤولة عن الصحة العامة. يعمل العضو كمرشح لنفايات النظام ويساعد في الحفاظ على توازن الماء والمعادن والمواد الأخرى لتنظيم وظيفته، والكلى مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تساعد على التحكم في مستويات ضغط الدم وتقوية العظام وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ومن ثم فإن صحة الكلى هي المسؤولة عن صحة الجسم. وأي فشل في الكلى يؤثر على عمل الأعضاء الأخرى أيضًا. الكرياتينين هو منتج نفايات طبيعي تنتجه العضلات ويتم تصفيته من الدم عن طريق الكلى. ارتفاع مستويات الكرياتينين في الدم قد يشير إلى ضعف وظائف الكلى أو مشاكل صحية أخرى.

أسباب ارتفاع مستوى الكرياتينين

السبب الأكثر شيوعًا هو ضعف وظائف الكلى، والذي قد يكون بسبب حالات مثل مرض الكلى المزمن (CKD) أو عدوى الكلى. تتداخل بعض الأدوية مع قدرة الكليتين على التخلص من الكرياتينين، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) وبعض المضادات الحيوية. مع ذلك، فإن الحالات التي تسبب انهيار العضلات، مثل انحلال الربيدات (وهي حالة نادرة تتميز بموت خلايا العضلات)، يمكن أن تطلق الكرياتينين في مجرى الدم. يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من السوائل أيضًا إلى زيادة مستويات الكرياتينين في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة.

أعراض ارتفاع مستوى الكرياتينين:

صعوبة في التنفس: المعروف أيضًا باسم ضيق التنفس، حيث يكون التنفس صعبًا بسبب تراكم السوائل في الجسم.

التعب غير المعتاد: قد يعاني الشخص الذي يعاني من زيادة مستويات الكرياتينين من مزيد من التعب والضعف مقارنة بالأشخاص العاديين.

الغثيان والقيء: ارتفاع مستويات الكرياتينين قد يسبب الغثيان والقيء المستمر.

تورم القدمين والكاحلين: عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتباس السوائل والتورم، خاصة في القدمين والكاحلين.

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رسائل تحذيرية.. كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بخلل وظائف الكلى

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