بـ35 ألف جنيه.. طبيب بمستشفى شهير يتزعم عصابة للاتجار فى "كلى الغلابة"

ننشر شهادة مجري التحريات في اتهام طبيب بشري، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالب وفرد أمن وعامل، بالاتجار في الأعضاء البشرية عقب إحالتهم لمحكمة الجنايات.



وجاء في شهادة مجري التحريات أن تحرياته توصلت إلى صحة البلاغ على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى، وقيام المتهمين الأول رئيس قسم أمراض الكلى والزرع بمستشفى والثاني والثالث والرابع، سماسرة، بتكوين جماعة إجرامية يتزعمها الأول الذي أسند إلى باقي المتهمين استقطاب المواطنين الفقراء بغية الاتجار بأعضائهم البشرية، خاصة "الكلى"؛ عن طريق تقديم مبالغ مالية إليهم مستغلين في ذلك حالتهم المادية المتردية.



وكانت المجني عليها "د. أ" من أولئك الذين استغلوا حاجتهم للمال وما يمرون به من ضائقة مالية؛ بأن استخدم المتهم الثاني مجموعة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك- لجذب الضحية مسماة "حملة قروض"، وحبّذوا إليها بيع كليتها لمريضة تعاني من مرض الفشل الكلوي، مقابل مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري.

بموافقتها أخذوا توقيعها على إيصال أمانة بغية التأكد من عدم إفشائها سرهم ولضمان استمرارها في تنفيذ ذلك الاتفاق.



واضطلع المتهم الأول بأخذ إقرارها بمقطع مرئي - جرى تلقينها بعباراته - مفاده قيامها بالتبرع بإحدى كليتيها دون مقابل مادي قاصدًا عدم كشف ستره وجماعته.

وأضافت التحريات باضطلاع المتهمين الثالث والرابع باصطحاب المجني عليها لبعض المعامل الطبية والجهات المعنية لإنهاء إجراءات الفحوصات والأشعة والمستندات اللازمة لإتمام الجراحة في ضوء اتفاقهم المار بيانه.



وعلى أثر ذلك، تولى المتهم الأول زعيم الجماعة إجراء الجراحة بمقر عمله، وتبع ذلك قيام المتهم الثالث بتسليم المجني عليها المقابل المادي المتفق عليه المقدر بخمسة وثلاثين ألف جنيه، وأنهى بانتفاء علم القائمين على المستشفى بالواقعة، كما أن المتلقية هي ضحية لسلوك زعيم وأعضاء تلك الجماعة الإجرامية الذين استغلوا حالتها المرضية في تجارتهم الآثمة.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد، تهدف إلى تحقيق منافع مادية من خلال التعامل في الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء بمقابل مادي، وذلك بواسطة استغلال حاجة المجني عليهم وتهديدهم بالإيذاء بأن تعاملوا في جسد المجني عليها بقصد استئصال كليتها وزرعها في جسد المتلقية "هـ. ت" وهددوها لإنقاذ الاتفاق مقابل حصولها على مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه؛ مستغلين ضعفها وحاجتها.