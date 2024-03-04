"الأعضاء البشرية" تقود طبيبًا وفرد أمن بأحد المستشفيات للمحاكمة الجنائية

أمرت الجهات المختصة، اليوم الإثنين، بإحالة طبيب بشرى وفرد أمن بأحد المستشفيات إلى المحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات معهما، وذلك بتهمة اتجارهما فى الأعضاء البشرية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمان أنهما قاما باستغلال جسد الضحايا في أخذ الأعضاء منهما نظير حاجتهما المادية، حيث اتفقا المتهمان فيما بينهما على استهداف واستقطاب أشخاص من أصحاب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة وإغرائهم بمقابل مادى كبير نظير بيعهم لاعضائهم "الكلى"، وذلك بقصد تحقيق المتهمان أرباح مالية طائلة غير مشروعة.

وتبين من خلال التحقيقات مع المتهمان، أنهما قاما باستئصال عضو من أعضاء جسد إحدى السيدات ونقلها إلى سيدة أخرى، حيث قاما المتهمان بتهديد السيدة الضحية لإجبارها على تنفيذ الاتفاق بينهما على بيع كليتها بعد تلقيها مبلغ مالى منهم بسبب حاجتها المادية.

وأوضحت التحقيقات أيضا أن المتهمان قاما بارتكاب فعل بالمخالفة لأحكام للقانون معاقب عليها، وذلك باستئصالهما الأعضاء البشرية من جسد الأشخاص الطبيعيين، وبيع وزراعة هذه الأعضاء لأشخاص آخرين عن طريق بيعها لا التبرع.