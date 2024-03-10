الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم المخرجة هالة خليل

المخرجة هالة خليل
المخرجة هالة خليل

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم المخرجة هالة خليل، في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل، وذلك تقديرا لتفردها في تحقيق عدد من الأفلام التي عبرت بصدق عن المرأة واقعا وإبداعا.

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وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة- في بيان لها اليوم- أن تكريم هالة خليل هو انتصار للكيف على الكم، فرغم أن مسيرتها السينمائية تضم عددا محدودا من الأفلام سواء الطويلة أو القصيرة، إلا أنها عبرت ببراعة في جميع أفلامها عن أحاسيس ومعاناة المرأة المصرية، وطرحت أيضا ككاتبة للسيناريو في أعمالها موضوعات شديدة الأهمية تطرح بجرأة كبيرة قضايا لا تهم المرأة فحسب، بل تهم المجتمع المصري بشكل عام.

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وأشارت إدارة المهرجان إلى غياب هالة خليل عن السينما في الفترة الأخيرة، لا يتعلق بقدرتها على الإبداع، لكنه يعبر بصدق عن الأزمة الشديدة التي تواجهها صناعة السينما في مصر، خاصة أن هالة خليل لديها أكثر من مشروع سينمائي معطل لأسباب مختلفة، وشددت إدارة المهرجان على أن وجود مخرجات مثل هالة وغيرها من المبدعات من شأنه أن يثري صناعة السينما المصرية، ويضيف إليها الكثير.
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أيضا في دورته الثامنة، النجمة الفنلندية ألما بويستي، والنجمة غادة عادل، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

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