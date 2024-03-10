الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المتحدة" تدعم الشباب وشيوخ الدراما في الموسم الرمضانى.. تفاصيل يكشفها "غلوش"

مسلسلات المتحدة
مسلسلات المتحدة

أشاد الناقد الفني عبدالله غلوش، بمسلسلات الشركة المتحدة في رمضان 2024، مشيرا إلى أن قناة "سي بي سي" ستعرض 7 مسلسلات في الموسم الرمضاني منها 4 مسلسلات 15 حلقة فقط.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مسلسل "مسار إجباري"، من أهم المسلسلات التي تبرز اهتمام "المتحدة"، بدور الشباب ومشاركته بموسم رمضان الدرامي، مرددا: "مين كان ممكن يتخيل إننا نشوف بعينينا مسلسل بطولة عصام عمر وأحمد داش، وهما أبطال شباب أتيحت لهم فرصة ظهور مميزة".


وتابع: "المتحدة زي ماهي أتاحت فرصة عظيمة للظهور الشبابي ضمن موسم رمضان، سمحتلنا بمشاهدة مشاركات شيوخ الدراما من جديد زي النجم محمود الحديني وأحمد ماهر"، مؤكدا أن "المتحدة"، أجرت اتفاق مع نقابة المهن التمثيلية بمشاركة النجوم التي تغيبت عن الساحة وذلك من خلال عمل قوائم بأسمائهم.
 

المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية موسم رمضان دراما رمضان شيوخ الدراما

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