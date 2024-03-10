الأحد 10 مارس 2024
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حوادث

إصابة 11 شخصًا جراء انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

كشف مصدر أمني عن إصابة 11 شخصًا جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 11 شخصًا، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتبين إصابة حسين عبدالفتاح حسن، 18 عامًا، اشتباه كسر بالترقوة، ندى حساني محمد، تبلغ من العمر 18 عامًا، اشتباه كسر بالترقوة، أماني أحمد حسن، تبلغ من العمر 50 عامًا، سحجات وكدمات، وهيبة مهران علي عبدالله، تبلغ من العمر 62 عامًا، اشتباه كسر بالترقوة اليمنى، فاطمة مصطفى أحمد، تبلغ من العمر 39 عامًا، كدمات وسحجات، عائشة مصطفى أحمد، تبلغ من العمر 35 عامًا، بجرح قطعي بالوجه وإصابة عائشة عبدالله يس، تبلغ من العمر 45 عامًا، سحجات وكدمات، محمود الشاطر حسن يبلغ من العمر 56 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، رمضان عادل عبدالنعيم، يبلغ من العمر 27 عامًا، اشتباه كسر في الذراع اليسرى، أبوالنجا أبوزيد محمد، يبلغ من العمر 73 عامًا، اشتباه كسر في الفقرات الظهرية، أحمد فرج درويش، 47 عامًا، اشتباه كسر في الفقرات الظهرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص مركز قنا نقل المصابين

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