مش عايز يلف معايا على الدكاترة.. سيدة تخلع زوجها لرغبتها فى الحمل

"مش عايز يجي معايا عند الدكتور وبيقولي انتي اللي عايزة تخلفي".. كلمات قاسية تفوه بها زوج لزوجته عقب محاولات متعددة ترددوا فيها على الأطباء أملًا في الإنجاب، مما دفعها لطلب الخلع منه بـمحكمة الأسرة.

بدأت السيدة "منى. ع"، 33 سنة، تروي تفاصيل مأساتها ووصولها لمحكمة الأسرة قائلة: متزوجة منذ سبع سنوات، ومنذ تلك المدة ولم يرزقها الله بأي ذرية، فقررت التردد على الأطباء، لكن عامًا بعد عام بدأ الزوج يمل من الأمر ويفقد الرغبة في مجاراتها وأخذ المنشطات وغيرها من الوسائل التي تحفز الحمل، خاصة أنه لا توجد أسباب واضحة تعرقل الإنجاب.

وتابعت السيدة، أنها مؤخرًا وجدته يمل منها ومن طلباتها وشعرت في كلامه أنه لا يريد الإنجاب منها، وعندما طلبت منه الطلاق والانفصال طالما تغيرت رغبته ومشاعره تجاهها رفض وعلمت عقب ذلك أنه على علاقة بسيدة تعمل معه مطلقة، فواجهته بعلاقاته النسائية فتشاجر معها، وعلى أثرها تركت عش الزوجية وتوجهت لمنزل والدها، وقررت الانفصال وذهبت لإقامة دعوى للخلع.