موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. وقيمة الحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلن عنها محور تساؤل الملايين من موظفي الدولة حاليا قبيل ساعات فقط من انطلاق شهر رمضان المبارك ورغبة عدد كبير من المواطنين في شراء مستلزمات الشهر الكريم والعيد بالإضافة إلى مصروفات الدراسة مع اقتراب الامتحانات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال الأسبوع الأخير من الشهر وذلك في الفترة من بين يوم 21 - 29 مارس الجاري وفقا للزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الإجراءات المالية للحماية الاجتماعية.

ويتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيه شهريا ودون حد أقصى وتعد العلاوة جزاءا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من شهر مارس الحالي فيما تصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور مارس 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور خلال مرتبات شهر مارس 2024 بنسبة 50 % ليصل إلى 6 ألاف جنيه بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالهيكل الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا وذلك في إطار حرص الدولة على رفع الأعباء المادية عن كاهل المواطنين.

وجاءت الزيادة المقررة خلال شهر مارس 2024 كما يلي:-

زيادة موظفي الدرجة السادسة نحو 500 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي الدرجة الخامسة نحو 550 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي الدرجة الرابعة نحو 600 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي الدرجة الثالثة نحو 650 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي الدرجة الثانية نحو 700 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي الدرجة الأولى نحو 750 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي درجة مدير عام نحو 8 00 جنيه في مارس 2024.

جنيه في مارس 2024. زيادة موظفي الدرجة العالية نحو 850 جنيه في مارس 2024.

زيادة موظفي الدرجة الممتاز نحو 900 جنيه في مارس 2024.

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