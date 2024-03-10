الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كثافات مرورية متحركة بالقاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني بكافة الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحى، الهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورًا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجهًا إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورًا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

كما ظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشية الصدر والدمرداش مرورًا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كثافات مرورية القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد انتشار أمني حركة المرور الدقي

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