الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

«الصحة» تنظم مؤتمر مستشفى مدينة نصر الدولي الرابع لأمراض المخ والأعصاب.. وتؤكد أهميته في تبادل الخبرات

المؤتمر
المؤتمر

نظمت وزارة الصحة والسكان، مؤتمر مستشفى مدينة نصر الدولي الرابع لأمراض المخ والأعصاب، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فعاليات المؤتمر أقيمت على مدار 3 أيام، وشملت تقديم ورش عمل تدريبية ونقاشية في مجال طب وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بهدف الارتقاء بمهارات الأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وإطلاعهم على أحدث طرق علاج أمراض المخ والأعصاب، وخاصة الجلطات الدماغية، والتصلب المتعدد، والتيبس العضلي، واعتلال كهرباء المخ.

موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن المؤتمر يأتي في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان، بالتعليم الطبي المستمر على مستوى محافظات الجمهورية، سعيا إلى تقديم خدمة طبية ذات كفاءة وجودة عالية، مؤكدًا أهمية المؤتمر في خلق مساحة نقاشية وحوارية بين الأطباء بما يساهم في تبادل الخبرات بمجال عملهم الصحي، موضحًا أن المؤتمر جاء بالتزامن مع احتفال الهيئة بمرور 60 عامًا على إنشائها. 

 

فيما أشارت الدكتورة فاتن عمارة مدير إدارة التدريب بالهيئة، إلى الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة، لهيئة التأمين لتوفير أفضل البرامج التدريبية لأطبائها، موضحة أن الهيئة تتابع باستمرار مدى رضاء الحاضرين عن الورش العلمية والتدريبية المقدمة لهم، وما يحتاجونه من برامج علمية حديثة ويجري العمل على توفيرها.

txt

الصحة: إطلاق قافلة طبية موسعة على مدار 4 أيام بمحافظات الغربية ومطروح وأسيوط بداية من اليوم

نوه الدكتور كريم بركات مدير عام مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، إلى أن اليوم الختامي مف فعاليات المؤتمر، تطرق إلى إلقاء الضوء على أحدث طرق العلاج المكتشفة عالميا في أمراض المخ والأعصاب مثل «ضمور العضلات والضمور العضلي الشوكي والتصلب المتعدد والسكتات الدماغية والصرع المستعصي» للاستفادة منها لتقديم خدمه متميزة لمرضى التأمين الصحي، حيث توفر الهيئة أغلب العلاجات والإجراءات التداخلية لمرضاها من منتفعي التأمين الصحي.

وزارة الصحة والسكان لأمراض العصبيه والنفسية جراحة المخ والأعصاب التيبس العضلي اعتلال كهرباء المخ الجلطات الدماغية الدكتور حسام عبدالغفار

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

شقيق دانى ألفيش ينفى انتحاره داخل السجن فى البرازيل

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات