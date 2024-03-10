"الإقليمي للأغذية والأعلاف" و"زراعة القليوبية" ينظمان دورة عن زراعة المشروم

أقام المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، الدورة التدريبية الخامسة بعنوان الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج غذاء صحي للإنسان وأعلاف للحيوان باستخدام المشروم المحاري

وصرح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الإقليمي أن زراعة عيش الغراب تعتبر من المشاريع الناجحة لإنتاج غذاء صحي للإنسان وما يتخلف عنها يصلح كغذاء للحيوان، والميزة في هذا المشروع أنه يستهلك قدرا ضئيلا من المياه ولا يحتاج إلى مساحات زراعية ولا إلى أسمدة أو مبيدات ويمكن إنتاجه علي نطاق ضيق وبإمكانيات متواضعة يمكن بها توفير فرص عمل للشباب وربات البيوت.

إشادة بالبرنامج التدريبي من حيث التنظيم والهدف

أقيمت الدورة بقاعة المحاضرات بالجمعية الزراعية بشبلنجة- القليوبية على مدى يومين بحضور المهندس رجب شحاتة وكيل الزراعة بالقليوبية، الذي أشاد بالبرنامج التدريبي من حيث التنظيم والهدف، وقدم الدكتور عادل بكر رئيس معمل تقييم المخلفات بالمركز الإقليمي محاضرة عن زراعة المشروم وطوق الحصول على التقاوي ومواصفاتها وطرق الحفظ وتسويق الثمار كما قدم شرحا لدراسة جدوى لإقامة مشروع عيش الغراب.

وقامت الدكتورة ايمان راغب بشرح عملي باستخدام المطبخ التعليمي الملحق بمقر المركز لعمل وجبات اقتصادية متكاملة باستخدام الفطر. وأفادت الدكتورة رشا علاء الدين أن منطقة شبلنجة تتميز بالعديد من الزراعات المنتجة للمخلفات والمنتجات الثانوية مثل حطب الذرة وقش الأرز وغيرها وكلها تصلح لإنتاج الفطر في فترة لا تزيد عن 70 يوما، وبعد انتهاء الدورة يمكن استخدام المخلف المستخدم في تربية الفطر في تغذية الحيوانات المجترة والأرانب حيث يقوم الفطر بتحليل الألياف وتكسيرها ويرفع من قيمتها الغذائية.