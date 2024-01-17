اليوم.. الحكم على 6 متهمين بقتل مواطن عمدا في المرج

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 6 متهمين بتهمة قتل مواطن عمداً، والشروع في قتل 3 من أشقائه، في المرج.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل وعضوية المستشارين محمد سمير الغراب، وسامح محمود السنوسي وأمانة سر محمد صابر ورجب شعبان.

كشفت أمر الاحالة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم، بأن بيتوا له النيه وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا الأسلحة النارية وبعد أن ظفروا بالمجني عليه، أطلق أحدهم الأعيرة النارية صوبه، حال تواجد باقي المتهمين في مسرح الواقعة، للشد من أزره، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات في جسده

وأضاف أمر الإحالة، اقتران الجريمه بجناية أخرى، بعد أن شرع المتهمون، في ذات المكان والزمان، في قتل 3 أشقاء للمجني عليه، بسبب خلافات استمرت بينهم فترة طويلة، بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النيه لقتلهم، وأعدوا الاسلحة النارية لقتلهم، وما إن ظفروا بهم أطلقوا الأعيرة النارية، وأحدثوا لهم إصابات عديدة، وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا “بندقية آلية”، وعدد “6 طلقات”، تستخدم على السلاح الناري بندقيه خرطوش، وفرد خرطوش وعدد طلقات خرطوش غير مرخصة تستخدم على الأسلحة النارية وسلاح أبيض “سكين”، و"عصا شوم"، دون مسوغ من الضروره المهنية أو الشخصية.