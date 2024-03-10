مكتبة الزاوية الحمراء تنظم ندوة عن تطلعات وتحديات المرأة المصرية

تنظم مكتبة مصر العامة، فرع الزاوية الحمراء، بالتعاون مع مركز إعلام شمال وشرق القاهرة التابع للهيئة العامة للاستعلامات في الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، بعنوان "تطلعات وتحديات المرأة المصرية في ضوء رؤية 2030".

يأتي ذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس كل عام، ويوم المرأة المصرية، والذي تحتفل به مصر يوم 16 مارس من كل عام، وفي إطار تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع المصري، يقدمها عدد من أساتذة علم النفس، وهم الدكتورة أسماء نجدى، الدكتور باسم المكاوى، والدكتورة منى مجدى، ويدير الندوة الدكتور سعد أبو زيد، مدير المكتبة.

مناقشة تحديد الفرص والتحديات التي تواجه المرأة المصرية

وتتناول ندوة تطلعات وتحديات المرأة المصرية في ضوء رؤية 2030، عدة محاور منها تحديد الفرص والتحديات التي تواجه المرأة المصرية، وكذلك تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في جميع المجالات.

ذكرى يوم المرأة المصرية

وتأتي الندوة بمناسبة احتفال مكتبة مصر العامة باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ويوم المرأة المصرية، والذي يوافق 16 مارس، بالتزامن مع ذكرى استشهاد أكثر من 10 سيدات سقطن في المظاهرات ضد الاستعمار الإنجليزي، وتحديدا خلال ثورة 1919، وهن: نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح، شفيقة محمد، سيدة حسن،، فضلا عن سعدية حسن، التي استشهدت في مظاهرة شعبية بحي بولاق، وشفيقة عشماوي، وعائشة عمر وفاطمة رياض ونجية إسماعيل.

وجدير بالذكر أن المكتبة تنظم وتستضيف معارض وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على دور المرأة المصرية في المجتمع المصري وتحدياتها وإنجازاتها، وتعمل على توفير فرص للتواصل والتبادل بين الأفراد والمجموعات التي تعمل على قضايا المرأة ودعمها في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها.