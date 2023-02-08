مكتبة «الزاوية الحمراء»: 90 ألف كتاب فى قلب القاهرة

أمسيات شعرية، ندوات ثقافية، خدمات للأطفال وتنمية قدراتهم، إضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، خدمات للطلاب والباحثين والقراء، كل هذا وذاك فى مكتبة الزاوية الحمراء، التى تعد مكتبة الزاوية الحمراء من أكبر المكتبات العامة بالقاهرة الكبرى، وهى نتاج تعاون مشترك بين كل من الحكومتين المصرية والدنماركية، حيث شيدت على مساحة ٤٢٠٠م، يحتل منها المبنى مساحة ٢٠٠٠م، بينما المساحة المتبقية عبارة عن مسطحات خضراء ومسرح رومانى يقام عليه بعض الأنشطة الخاصة بالمكتبة.

وقد تم بناء المكتبة على أعلى مستوى من الناحية الإنشائية والمعمارية، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية والتكنولوجية وشبكات الاتصال وتزويدها بالأثاث اللازم للقاعات المختلفة حسب المواصفات القياسية للمكتبات العالمية، بالإضافة إلى تزويدها بصفة مستمرة بأحدث الكتب التى أنتجها الفكر الإنسانى فى العلوم والآداب والفلسفة والمنطق وجميع العلوم من كتب ومراجع علمية ومواد سمعية وبصرية ووسائط متعددة للأطفال والكبار.

وتم تصميم المكتبة حسب المواصفات القياسية للمكتبات العالمية، وذلك خدمة لأهالى هذه المنطقة الحيوية المتطلعة للمزيد من الخدمات الثقافية، والتى تتسم بالكثافة السكانية العالية، إضافة إلى وجود عدد كبير من المدارس بها، وهذا ما جعل المكتبة فى حالة حراك دائم.

وتضم المكتبة ما يزيد على ٩٠ ألف مادة ثقافية تضم أحدث الإصدارات من الكتب للكبار والصغار والمراجع العلمية، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث ما أنتجه الفكر الإنسانى فى العلوم والآداب من كتب ومراجع علمية ومواد سمعية وبصرية ووسائط متعددة للأطفال والكبار.

وتهدف المكتبة إلى المساهمة فى تنمية قدرات الأطفال والشباب وتلبية احتياجاتهم التعليمية والمهنية والاجتماعية بل والاقتصادية أيضًا من خلال تنظيم الدورات التدريبية فى مختلف المجالات وتقديم الأنشطة الثقافية والفنية ذات المستوى الرفيع، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى سلوكيات المجتمع المحيط. كما تنظم المكتبة العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة فى مجال الحاسب الآلى واللغات والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة بأسعار رمزية بهدف رفع كفاءة الشباب والطلبة وتأهيلهم لسوق العمل. وتنظم المكتبة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا شهريًا يتضمن دورات تدريبية فى مجال الكمبيوتر واللغات والتنمية البشرية لتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، إضافة إلى ورش فنية فى مجال الرسم والأشغال الفنية والخط العربى وإلقاء الشعر وتنمية مهارات اللغة عند الأطفال وورش تبسيط العلوم، يشرف على هذه الورش متخصصون فى كل المجالات. كما تقيم المكتبة برنامج ندوات للتوعية والتثقيف والأمسيات الأدبية والشعرية التى تستضيف كبار الأدباء والشعراء، بالإضافة إلى تقديم مواهب إبداعية شابة فى مختلف المجالات.

مكونات المكتبة

يتكون مبنى المكتبة من ٤ طوابق، موزعة على النحو التالى: الدور الأرضى: ويضم مكتب الإعارة والاستعلامات ومخزن الكتب، ومساحة مخصصة لعروض الأفلام، بينما الدور الأول يحتوى على قاعة الاطلاع للأطفال والركن الأخضر وقاعة الأنشطة والهوايات وقاعة الوسائل السمعية والبصرية وقاعة الإنترنت. وأما الدور الثانى فيشمل قاعة الاطلاع للكبار وقاعة الوسائل السمعية والبصرية وقاعة الإنترنت وقاعة التعلم الذاتى، والدور الثالث يشمل قاعة الندوات والمؤتمرات وقاعة كبار الزوار ومكاتب إدارية.

قاعة الأطفال

تبلغ مساحة القاعة ٤٤٥ مترًا مربعًا، وتحتوى على أكثر من ٤٧ ألف مادة ثقافية تشمل أحدث الإصدارات من الكتب فى جميع مجالات المعرفة والمراجع العلمية، وكذلك تحتوى على مواد سمع بصرية، حيث تم ترتيب هذه المقتنيات على أرفف مفتوحة، وتضم مختلف الموضوعات: مثل العلوم المبسطة، العالم من حولنا، القصص العربية والبوليسية، المشاهير، التاريخ وقصص الأنبياء، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وتقدم قاعة الأطفال خدمات «الاطلاع الداخلى والإعارة الخارجية، استخدام الإنترنت والأسطوانات المدمجة والألعاب الإلكترونية والرد على استفسارات المستفيدين والتدريب الخاص باستخدام فهرس المكتبة وتشجيع القراءة عند الأطفال»، وذلك لتلبية احتياجات الأطفال من سن ٣- ١٥ سنة.

وتشتمل قاعة الأطفال على ٣ أقسام: الركن الأخضر: وهو الركن الخاص بالأطفال من سن ٣-٦، ويضم الكتب المبسطة للأطفال، حيث يعتمد فيه على الألوان والملمس لسهولة التعرف على المحتوى أكثر من القراءة، وهذه المرحلة تساعد على تنمية حب الطفل للقراءة والكتاب.

ثانيًا: الركن الأصفر، وهو الركن الخاص بالأطفال من سن ٧- ١٠ سنوات، وهى مرحلة تعرف الطفل على القراءة فى مختلف الموضوعات المناسبة له.

ثالثًا: الركن الأحمر، وبعد معرفة الطفل باهتماماته يبدأ فى مرحلة الشباب وينتقل إلى الركن الأحمر من سن ١١-١٥ سنة من خلال مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تلائم اهتمامات تلك المرحلة.

قاعة الكبار

تبلغ مساحة القاعة ٤٤٥ مترًا مربعًا وتحتوى على حوالى ٤٨ ألف مادة ثقافية تشمل أحدث الإصدارات من الكتب فى جميع مجالات المعرفة والمراجع العلمية، وكذلك تحتوى على مواد سمع بصرية.

وتحتوى قاعة الكبار على مجموعة من الكتب والمراجع، حيث تم ترتيب هذه المقتنيات على أرفف مفتوحة وفقًا لتصنيف ديوى العشرى، وتضم مختلف الموضوعات مثل المعارف العامة- الكمبيوتر- الديانات- العلوم الاجتماعية-الأدب والفنون والتاريخ، وغيرها من الموضوعات الأخرى

الأهداف

وضعت المكتبة منذ نشأتها عدة أهداف هى: إتاحة المعرفة والتشجيع على القراءة والاطلاع، والكشف عن المواهب الإبداعية الشابة فى مختلف المجالات، تنمية الفكر والإبداع وإيجاد حوار خلاق بين المكتبة وأهالى المنطقة، إضافة إلى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية ذات المستوى الرفيع، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى سلوكيات المجتمع المحيط، والمساهمة فى تنمية قدرات الأطفال والشباب وتلبية احتياجاتهم التعليمية والمهنية والاجتماعية، بل والاقتصادية أيضًا من خلال تنظيم الدورات التدريبية فى مختلف المجالات، وخلق مناخ مناسب للتواصل وتكوين صداقات وعلاقات جديدة وجيدة بين الأفراد والأسر قائمة على الفكر المشترك والنشاط الجماعى الذى توفره المكتبة.

الخدمات المتوافرة للجمهور

تقدم المكتبة العديد من الخدمات لجمهور القراء والباحثين والمترددين على المكتبة من جميع الفئات العمرية، والتى تتمثل فى إتاحة الاطلاع والاستعارة لما تحتويه المكتبة من مواد ثقافية تشمل أحدث الإصدارات من الكتب للكبار والأطفال والمراجع العلمية والمواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة.

وتنظم العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الحاسب الآلى واللغات والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة بأسعار رمزية بهدف رفع كفاءة الشباب.

كما تنظم العديد من الأنشطة الفنية وورش العمل الخاصة بالأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية، واستقبال الزائرين من مختلف الجهات وإمكانية قضاء يوم ثقافى وفنى والاستفادة من الخدمات والأنشطة التى تقدمها المكتبة.

كما تتيح المكتبة خدمة الإنترنت بسعر رمزى للأعضاء، كما تقدم الاطلاع على الدوريات والصحف والمجلات المختلفة العربية والأجنبية، كما تقدم المكتبة الفرصة للمبدعين الشباب لعرض إبداعاتهم فى مختلف المجالات.

بينما تقدم المكتبة العديد من الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والمسرحية المتميزة على المسرح المكشوف بالمكتبة، كما تتيح الفرصة لإقامة معارض فنية لكبار الفنانين وللشباب أيضًا. كما تستضيف المكتبة المؤتمرات والأحداث الثقافية والعلمية الكبرى بقاعة الندوات الكبرى بالمكتبة والمجهزة على أعلى مستوى لهذا الغرض، كما تقدم المكتبة خدمة السماح بالإعارة الخارجية للأعضاء فى حدود خمسة كتب لمدة ١٤ يومًا قابلة للتجديد. وتوفر المكتبة خدمة البحث الآلى من داخل المكتبة ومن خارجها أيضًا عن طريق موقع المكتبة على الإنترنت.

العضوية والإعارات

وضعت المكتبة نظامًا للعضوية، وهى اشتراك لكل أفراد الأسرة فى عضويتها للاستفادة من الخدمات المجانية التى تقدمها، ويتم عمل العضوية مقابل أسعار رمزية لا تتجاوز ٥٠ جنيهًا لمدة عام من تاريخ الاشتراك.

ويستطيع أعضاء المكتبة الاستفادة من خدمات الإعارة الداخلية للدوريات من خلال تمكينهم من الاطلاع على أبرز الصحف المصرية، بالإضافة إلى الإعارة الخارجية، حيث يمكن للأعضاء استعارة ٥ كتب بموجب بطاقة العضوية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بالحضور أو من خلال التليفون، أو عن طريق موقع المكتبة على الإنترنت لمدة مماثلة.

مسئولو المكتبة يتحدثون

قال الدكتور سعد عبدالموجود، مدير مكتبة الزاوية الحمراء: تسعى مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء لتطبيق مفهوم المركز الثقافى المتكامل، وتجاوز مفهوم المكتبة العامة التقليدى، وذلك استغلالًا لإمكاناتها المتعددة والتى تشمل مسرحًا رومانيًا مجهزًا بأحدث التقنيات التى تسمح له باستقبال وتنظيم الحفلات الفنية والتى تحرص المكتبة على إقامتها من حين لآخر، و كان من بينها حفل فنى للفنان الراحل الكبير سمير الإسكندرانى، وكذلك حفل للموسيقار الكبير هانى شنودة. وأضاف: أضيف لمكونات المكتبة حديثًا استديو صوت يتم استخدامه فى تسجيل المواد الإعلامية الخاصة بالمكتبة، وكذا فى إقامة دورات متخصصة فى فنون الدوبلاج والتعليق الصوتى، كما تولى المكتبة اهتمامًا كبيرًا بدورات تعليم العزف على الآلات الموسيقية وتعليم أصول علم الإتيكيت. وأكمل: «كما تقدم المكتبة نشاط الكشافة الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من النشء، وعلى جانب الاهتمام بتمكين المرأة فقد استحدثت المكتبة دورات لتعليم فنون تصميم الأزياء والباترون والخياطة والكروشيه لتعليم الفتيات والسيدات ذلك الفن وتلك المهنة التى تمكنهن من الوصول لمرحلة الاحتراف». وأشار إلى أن المكتبة تحرص على التوسع فى التكامل مع العملية التعليمية من خلال تقديم أنشطة تسهم فى تبسيط المناهج ومسرحتها لتساعد أبناءنا الطلاب على التخلص من أساليب الحفظ والتلقين لتحلق فى أفق التفكير الإبداعى المواكب لمتطلبات العصر، إضافة إلى تقديم الدورات التكنولوجية المتطورة مثل برمجة الروبوت وأنشطة علوم الفلك وخلافه. وأوضح أن المكتبة تقدم خدمة للجمهور، وهى المكتبة المتنقلة والتى تعد أحدث هدايا مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء لجمهورها العاشق من القراء، حيث تتوجه المكتبة بصفة دورية لعدد من الأماكن الجماهيرية، مثل النوادى ومراكز الشباب والمدارس لتقدم خدماتها المتنوعة لهم من عضويات واطلاع واستعارة للمواد الثقافية المتنوعة، إضافة إلى بعض الأنشطة الفنية والثقافية الخفيفة. من جانبه، قال محمود شافعى، مسئول العلاقات العامة والإعلام: إن المكتبة تستقبل الزيارات المدرسية بشكل دورى طوال العام الدراسى واصطحابهم بجولة داخل أروقة المكتبة وفقًا لبرنامج الزيارات المعد خصيصًا ليتناسب مع جميع الفئات العمرية.

وأضاف أن المكتبة تفتح أبوابها يوميًا من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً عدا يوم الثلاثاء، لجمهور القراء من مختلف الطبقات والأعمار، وقد تم استقبال أكثر من ١٦٥٠٠٠ زائر منذ يوليو حتى الآن.