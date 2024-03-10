أبرزها احتفالية "نساء مبدعات" بحضور وزيرة الثقافة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

نساء مبدعات، احتفالية تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلي للثقافة بيوم المرأة العالمي، وهي إحدى أمسيات وفعاليات اليوم الأحد الموافق 10-3-2024 والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي الخامسة مساء، وبحضور وزيرة الثقافة، دكتورة نيفين الكيلاني، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، احتفالية “نساء مبدعات”، لتكريم مبدعات مصر الحاصلات على جوائز الدولة لعام 2023 بالإضافة إلى الاحتفاء بالفائزات بالمسابقات الإبداعية والبحثية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي.

وتتضمن الاحتفالية كلمة وزيرة الثقافة، كلمة دكتورة دليلة الكرداني والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2023 ــ كلمة الروائية هالة البدري الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2023 ــ كلمة الفنانة دكتورة رانيا يحيي الحاصلة على جائزة التفوق في الفنون لعام 2023 ــ كلمة دكتورة هناء الجوهري الحاصلة على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية 2023.

بالإضافة إلى مداخلات للحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية لعام 2023 ومن بينهن الكاتبات: شيرين فتحي، نورا ناجي، باسنت عادل، نيرة محمد شوشة، سهي أحمد سعيد، نرمين فتحي شحاتة، ولاء حامد، حنان أبو سكين، نهي صبحي. كما تتضمن الاحتفالية احتفاء وزيرة الثقافة والحاصلات على جوائز الدولة بالمبدعات والباحثات الفائزات بالمسابقات المتخصصة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة خلال العام الماضي واللاتي وصل عددهن إلى 23 فائزة أغلبهن من جيل الشباب، ويدير الاحتفالية دكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد بنادي أدب قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “دشرت”، للكاتب دكتور حسين عبد البصير، ويناقش الرواية كلا من: الناقد وحيد مهدي، الكاتبة أمينة الزغبي، ويدير الأمسية الكاتب محمد عبد الوارث.

وفي السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستضيف جاليري ضي الثقافي بالمهندسين، بالتعاون مع مؤسسة تكوين، المفكر العربي الكبير، الدكتور جوزيف مسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث، بجامعة كولومبيا الأمريكية، في لقاء بعنوان “الحرب على غزة ومنظومة القيم العالمية؟”، ويحاوره في هذا اللقاء الباحث والمحاضر في العلوم السياسية وفلسفة التاريخ دكتور سامح إسماعيل.

اللقاء يتناول المأزق الأخلاقي في الغرب، والذي كشفت عنه الأحداث في غزة، ومدى انكشاف زيف الشعارات الإنسانية، التي تخفي دوما حمولات سياسية، سرعان ما انتبه الجميع إلى مساراتها الأيديولوجية، القائمة دائما على النزوع تجاه الهيمنة، والإبقاء على تفوق الرجل الأبيض.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الواحدة ظهرا بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “فهرس المكتبة الألكتروني”، وذلك ضمن سلسلة محاضرات التوعية المعلوماتية التي تنظمها المكتبة.