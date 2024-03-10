الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أبرزها احتفالية "نساء مبدعات" بحضور وزيرة الثقافة.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

نساء مبدعات، احتفالية تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلي للثقافة بيوم المرأة العالمي، وهي إحدى أمسيات وفعاليات اليوم الأحد الموافق 10-3-2024 والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية لهذا اليوم

ففي الخامسة مساء، وبحضور وزيرة الثقافة، دكتورة نيفين الكيلاني، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، احتفالية “نساء مبدعات”، لتكريم مبدعات مصر الحاصلات على جوائز الدولة لعام  2023 بالإضافة إلى الاحتفاء بالفائزات بالمسابقات الإبداعية والبحثية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي.

وتتضمن الاحتفالية كلمة وزيرة الثقافة، كلمة دكتورة دليلة الكرداني والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام 2023 ــ  كلمة الروائية هالة البدري الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2023 ــ كلمة الفنانة دكتورة رانيا يحيي الحاصلة على جائزة التفوق في الفنون لعام 2023 ــ كلمة دكتورة هناء الجوهري الحاصلة على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية 2023.

بالإضافة إلى مداخلات للحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية لعام 2023 ومن بينهن الكاتبات: شيرين فتحي، نورا ناجي، باسنت عادل، نيرة محمد شوشة، سهي أحمد سعيد، نرمين فتحي شحاتة، ولاء حامد، حنان أبو سكين، نهي صبحي. كما تتضمن الاحتفالية احتفاء وزيرة الثقافة والحاصلات على جوائز الدولة بالمبدعات والباحثات الفائزات بالمسابقات المتخصصة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة خلال العام الماضي واللاتي وصل عددهن إلى 23 فائزة أغلبهن من جيل الشباب، ويدير الاحتفالية دكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد بنادي أدب قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، أمسية لمناقشة وتوقيع رواية “دشرت”، للكاتب دكتور حسين عبد البصير، ويناقش الرواية كلا من: الناقد وحيد مهدي، الكاتبة أمينة الزغبي، ويدير الأمسية الكاتب محمد عبد الوارث.

وفي السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستضيف جاليري ضي الثقافي بالمهندسين، بالتعاون مع مؤسسة تكوين، المفكر العربي الكبير، الدكتور جوزيف مسعد، أستاذ السياسة وتاريخ الفكر العربي الحديث، بجامعة كولومبيا الأمريكية، في لقاء بعنوان “الحرب على غزة ومنظومة القيم العالمية؟”، ويحاوره في هذا اللقاء الباحث والمحاضر في العلوم السياسية وفلسفة التاريخ دكتور سامح إسماعيل.

اللقاء يتناول المأزق الأخلاقي في الغرب، والذي كشفت عنه الأحداث في غزة، ومدى انكشاف زيف الشعارات الإنسانية، التي تخفي دوما حمولات سياسية، سرعان ما انتبه الجميع إلى مساراتها الأيديولوجية، القائمة دائما على النزوع تجاه الهيمنة، والإبقاء على تفوق الرجل الأبيض.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الواحدة ظهرا بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “فهرس المكتبة الألكتروني”، وذلك ضمن سلسلة محاضرات التوعية المعلوماتية التي تنظمها المكتبة.

أجندة الدستور الثقافة نساء مبدعات وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني المجلس الأعلى للثقافة الدكتور جوزيف مسعد رواية دشرت

مواد متعلقة

دكتور حاتم الجوهري لـ"الدستور": الشعر هو الأصل وحائط الصد الأخير

الموجى عن خلافه مع محرم فؤاد: من حقى أن أعاتب تلاميذى

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2024/3/10 مقابل الجنيه المصرى

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الأحد 10-3-2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الجيش الأوكرانى يرصد مسيرات تتجه لمناطق متفرقة من أوكرانيا

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات