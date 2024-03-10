الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

التنوع الدرامى يسيطر على رمضان.. مؤلفو "المتحدة" يكشفون عن أحدث أعمالهم

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

في ليلة تسبق شهر رمضان، استضافت الإعلامية  قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة “سي بي سي”، كوكبة من مؤلفي الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للإنتاج الفني، حيث ناقشوا تفاصيل أعمالهم القادمة التي تتميز بالتنوع والإبداع.

وأثنى أمين جمال، مؤلف مسلسل "سر إلهي" و"مسار إجباري"، على منصة WatchIT لمنافستها القوية وإنتاجها لأعمال درامية متميزة. 

وأشار إلى أن الأعمال التي تقدم في 15 حلقة تضفي غنى على المحتوى الدرامي، وتلقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وأضاف جمال أن مسلسل "مسار إجباري" يستهدف الشباب، مع تقديم فرصة البطولة للفنانين عصام عمر وأحمد داش، وتحدث عن مسلسل "بابا جه" الذي يتمتع بأجواء مبهجة ويتناول قضايا اجتماعية تهم كافة أفراد الأسرة.

من جانبه، أكد محمد إسماعيل أمين، مؤلف "بابا جه"، على أهمية التنوع في الدراما التي تقدمها المتحدة، مشيرًا إلى أن الكوميديا تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا التنوع، وأوضح أن "بابا جه" لم يخضع لعملية "تمصير"، بل تم بناء العمل على فكرة مستوحاة من كتاب كوري، تطرح تساؤلات حول دور الأب في الأسرة.

وفي سياق متصل، تحدث محمد عدلي عن الموسم الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في التعامل مع مفهوم الهوية المصرية، وأشار إلى أن العمل لا يستهدف الأطفال فحسب، بل يناقش قضايا أوسع تهم المجتمع.

وأخيرًا، ألمح إلى أن مسلسل "نورة" يعكس صورة الجيل الطموح الذي يسعى لتجاوز خبراته، من خلال مناقشة القضايا اليومية التي تواجه الشباب في المنزل والمدرسة.

رمضان شهر رمضان قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مؤلفي الأعمال الدرامية المتحدة شركة المتحدة أمين جمال سر إلهى مسار اجباري منصة watchit أحمد داش عصام عمر محمد اسماعيل أمين بابا جه محمد عدلي يحيي وكنوز نورة

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