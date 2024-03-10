نجم الأهلى السابق يفتح النار على كولر بسبب وسام أبو على

تحدث طه إسماعيل، نجم الأهلي الأسبق، عن إصابة وسام أبو علي التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مران الفريق.

وقال طه إسماعيل في تصريحات تليفزيونية "وسام أبو علي لاعب جيد للغاية، لقد لعب مباراة بلدية المحلة وسجل هدفين والمباراة التالية لم يلعب ثم تعرض للإصابة في التدريبات".

وأضاف " لا أفهم السبب في حدوث ذلك كيف يُصاب اللاعب في التدريبات، من المفترض أن هناك أساليب تدريب تكون واعية وأن تتم المحافظة على سلامة اللاعب لأنه الأفيد بين المهاجمين الثلاثة في الفريق لذا كان يجب المحافظة على وسام أبو علي".

وأتم تصريحاته قائلا "ينبغي على الجهاز الفني والمسؤولين من الناحية البدنية، الحفاظ على اللاعبين حتى لا يصاب الكثير من اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق في مشواره بالبطولات المختلفة".