الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إعادة تدفق المساعدات للأونروا: هل تُفنّد الادعاءات الإسرائيلية؟

الأونروا
الأونروا

في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها قطاع غزة، والتي تزداد حدة مع استمرار الصراع والتهجير، يبرز دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كحجر الزاوية في الحفاظ على حياة الملايين الذين يعتمدون على خدماتها في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية الأساسية.

 

مؤخرًا، واجهت الأونروا ضغوطًا متزايدة بعد أن علقت تسع دول تمويلها للوكالة، على خلفية اتهامات بتورط بعض موظفيها في أعمال عدائية ضد إسرائيل، هذا التعليق أثار مخاوف من توقف المساعدات الضرورية التي تقدمها الوكالة، والتي قد تؤدي إلى أزمة مجاعة محتملة.

 

في هذا الإطار، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يلزم إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة ومؤثرة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، يُظهر هذا القرار الحاجة الملحة لاستمرارية عمل الأونروا ويُسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي لضمان استمرارية تدفق المساعدات.

 

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن تعليق المساعدات المخصصة للأونروا للربع الأول من عام 2024، مما يُضيف تحديًا جديدًا أمام الوكالة التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإقناع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بأهمية استمرار التمويل.

 

في محاولة لتعزيز الثقة في عملياتها، طرحت الأونروا فكرة إخضاع المساعدات التي تتلقاها لرقابة دولية، يبدو أن هذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية الوكالة للتغلب على الاتهامات وإعادة بناء الثقة مع الجهات المانحة.

 

اعترافات قسرية

في السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن رويترز أن إسرائيل قد أرغمت بعض موظفي الأونروا على الاعتراف زورًا بارتباطهم بحركة حماس، وبحسب التقرير، تعرض الموظفون لضغوط قاسية خلال فترة احتجازهم، حيث تضمنت المعاملة القاسية التي تعرضوا لها الضرب المبرح والتعذيب بالغرق المزيف والتهديدات بالأذى لأفراد أسرهم.

 

الأونروا ترد على الاتهامات

أفادت الأونروا في نفس التقرير بأن الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بوجود صلات بين الوكالة وحركة حماس لا تستند إلى أدلة، وأن الاعترافات التي تم الحصول عليها من موظفيها كانت نتيجة الإكراه، وأكدت الوكالة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الامم المتحدة الزاوية محكمة العدل الدولية

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