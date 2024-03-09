السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع سباك صعقا بالكهرباء أثناء تركيب موتور مياه بالدقهلية

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن مصرع سباك صعقا بالكهرباء، حال قيامه بتركيب ماتور مياه داخل منزل بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه، من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى رضا السيد أحمد قاسم، ويبلغ من العمر 45 عامًا، سباك، مقيم بقرية بانوب دائرة المركز، في حالة حرجة ادعاء صعق كهربائي، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وتوفي لعدم الاستجابة.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تركيب المتوفى ماتور داخل منزل، صعقه التيار الكهربائي، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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