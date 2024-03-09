لليوم الثامن على التوالى.. إقبال ملحوظ من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

شهد معرض "خير مزارعنا لأهالينا" إقبالا كبيرا من المواطنين، لليوم الثامن على التوالي، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة المشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة- في بيان- أن المعرض متاح يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، مؤكدا توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستمرة بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية، وأن تكون ذات جودة عالية وطازجة، ومشددا على ثبات الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد راشد محافظ الجيزة، كانا قد افتتحا معرض "خير مزارعنا لأهالينا" للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، أمام نادي الصيد.