حصاد أنشطة وفعاليات "السياحة والآثار" خلال أسبوع

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الأنشطة والفعاليات التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل زيادة الحركة السياحية إلى مصر.

فقد عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا لمتابعة برنامج تحفيز الطيران العارض -المباشر- وعرض نتائجه لعام 2023، حيث ساهم البرنامج في تحقيق نسبة نمو 34% لإجمالي أعداد الركاب في المطارات السياحية المحفزة خلال العام الماضي، كما ساهم في جذب وتحفيز 11 سوقًا، و9 شركات طيران، و42 مدينة جديدة لتسيير رحلات طيران إلى مصر.

كما تم تدشين باقة تحفيزية جديدة بالبرنامج بشكل سريع لبعض المدن الأكثر تضررًا بالأحداث الجارية في غزة شريطة تحقيق نمو كلي 20% على أساس سنوي 2024 مقارنة بـ 2023.

وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع الثاني للجنة مناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط السياحة بمصر

وترأس وزير السياحة والآثار، الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وبرامج وآليات تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات وفقًا لرؤية الدولة 2030.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على حرص الوزارة على إشراك والاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة له، والتعاون مع شركاء المهنة.

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك ببورصة برلين السياحية ITB

كما افتتح وزير السياحة والآثار الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، كما قام بجولة داخل الجناح والتقى بالعارضين المصريين، كما حظى الجناح المصري بإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وتم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

وجاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني، على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، ويتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية.

واستمرت فعاليات البورصة من 5 إلى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، كما اجرى الوزير لقاءات مع وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، ووزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة تونس، ووزير الدولة للسياحة بالمكسيك، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

كما حرص خلال مشاركته بالبورصة على تقديم الدعوة لعمدة برلين لزيارة مصر في أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها.

لقاءات وزير السياحة والآثار خلال مشاركته بورصة برلين السياحية ITB

خلال مشاركته في بورصة برلين السياحيةITB، عقد وزير السياحة والآثار عدة لقاءات مهنية مع رؤساء اتحادات السياحة في ألمانيا ومنها DRV، وBDF، وBTW، ومسئولي ومديري عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الألماني والأسواق الدولية المختلفة المستهدفة.

وخلال هذه اللقاءات، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات ممثلو منظمي الرحلات وشركات السياحة وشركات الطيران لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة، كما تعرف على خططهم التشغيلية المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

واستعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر التي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.