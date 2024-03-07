الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

منظمو الرحلات وشركات الطيران الأجنبية يؤكدون زيادة حجم أعمالهم فى مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أعرب مسئولو منظمي الرحلات والشركات السياحية وشركات الطيران  الأجنبية عن أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم وما يقدمه من منتجات سياحية، مشيرين إلى حرصهم على زيادة حجم أعمالهم في المقصد السياحي المصري لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، كما أبدوا رغبتهم في زيادة عدد البرامج المطروحة واستهداف شرائح مختلفة من السائحين الجدد، وتقديم المزيد من برامج التسويق المشترك مع الوزارة على أن تكون أكثر استراتيجية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدفات المطلوبة وهي 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

جاء ذلك على هامش اللقاءات المهنية التى عقدها أحمد عيسى وزير السياحة اثناء مشاركتة فى بورصة برلين  بورصة برلين السياحية، ITB"   "  International Tourism Bourse والتي تستمر حتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين 

وقد تم الاتفاق  خلال هذة اللقاءات على تنظيم ورش عمل مهنية في مصر بين المسئولين بالهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي ومسئولي كبار منظمي الرحلات بالسوق الألمانى  وذلك لاستكمال ما تم مناقشته، بالإضافة إلى الاتفاق على خطط العمل التنفيذية لتفعيل ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.

وقد شارك في حضور بعض هذه اللقاءات السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، كما حضر هذه اللقاءات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

يشار إلى أن بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر واحدة من الملتقيات السياحية التى تعقد حول العالم ويشارك فيها وزراء السياحة من مختلف دول العالم.

منظمى الرحلات شركات الطيران منتجات سياحية الحركة السياحية رامج التسويق

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