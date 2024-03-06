رئيس وزراء جمهورية أرمينيا يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية اليوم، "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، التى تأتى استمرارا لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية والعربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وقد استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

كما قام الدكتور سيد أبوالفضل المشرف على قاعات المتحف باصطحاب رئيس وزراء أرمنيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب رئيس الوزراء الأرميني عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

يشار إلى أن هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات الخاصة والحكومية التي تقدم أنشطة إنسانية واجتماعية ودعم لمختلف فئات المجتمع وهو ما يأتي في إطار الدور المتكامل للمتحف، حيث إنه بات بجانب كونه مؤسسة ثقافية شاملة فهو داعم لكافة الأنشطة والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بسلوكيات المصريين ونشر الوعي بينهم سواء الثقافي أو الإنساني.