تعرف على المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

تضم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة والتي تخدم العمل في مجال ترميم الآثار، وكذلك البحث العلمي في جميع المجالات المختلفة، وتساعد هذا المعامل فى تحديد عمر الاثربالاضافة الى الترميم الاحترافى للقطع الأثرية.

فهناك معمل الحمض النووي القديم، والذي يعتبر أول مختبر مرجعي في إفريقيا لدراسة الحمض النووي القديم للإنسان والحيوان والنبات،كما يقوم المعمل بدراسة القرابة البشرية بالإضافة إلى دراسة الأمراض في البيئة المصرية القديمة.

وهناك وحدة المعلوماتية الحيوية تقوم الوحدة بتحليل البيانات الجينومية واستخلاص النتائج الجزيئية، مما ينتج عنه تحديد ومعرفة أشخاص المومياوات المجهولة وعلاقاتهم الأسرية والأمراض المعدية والوراثية باستخدام برامج ذات قوة حسابية عالية.

بالإضافة إلى وحدة الأنوكسيا هي وحدة متخصصة في تعقيم الآثار والقطع الفنية عن طريق غاز النيتروجين الخامل الذي يعتبر سامًا لمعظم الحشرات مع الأخذ بعين الاعتبار أن غاز النيتروجين ليس له أي تأثير على القطع الأثرية، وتتميز هذه الطريقة آمنة على القطع الأثرية.

كما يحتوى المتحف القومى للحضارة المصرية على معمل التجهيزات الذى يحتوي على العديد من الأجهزة المساعدة التي قد يحتاجها الباحث في بعض الاختبارات الخاصة بمشروعه العلمي مثل جهاز قياس اللزوجة، جهاز الفصل روتاري، جهاز التجفيد، جهاز تقطير الماء، جهاز التعقيم بالحرارة، الحمام المائي، جهاز الطرد المركزي، مطحنة.

بالإضافة إلى وحدة الميكروسكوبات التى تقدم خدمة فحص العينات المختلفة والمتنوعة فى مجالات متعددة مثل علم الأحياء والجيولوجيا والهندسة والطب وعلم الآثار، وتحتوى الوحدة على العديد من الميكروسكوبات مثل: الميكروسكوب المجسم، الميكروسكوب المعدني المقلوب، الميكروسكوب المستقطب، والميكروسكوب الفلورسنتي.



وهناك معمل النباتات الأثرية الذى يقوم بدراسة النباتات الأثرية الناتجة من الحفائر المختلفة وتحديد نوع الأصناف النباتية بغرض الدراسة والتوثيق الأثري للنباتات المختلفة وإعادة تخيل البيئة النباتية قديمًا.

كما يوجد معمل التحليل الحراري، يستخدم في قياس وزن العينة في درجات حرارة مختلفة وتعيين الفقد في الوزن مع ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة لدراسة الثبات الحراري للمركبات المختلفة،ويحتوى المعمل على بعض الأجهزة مثل DMA وDSC TGA- FT-IR Microscopy.

وهناك معمل الأشعة السينية الذى يستخدم جهاز التصوير بالأشعة السينية في دراسة المحنطات المختلفة عن طريق تصوير العظام وتحديد أماكن الكسور بها وتحديد الأجسام الصلبة الموجودة داخل الجسم.