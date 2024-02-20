افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومى للحضارة

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والذي عُقد بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، كما شارك في الاجتماع، افتراضيًا، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد استهل الاجتماع، بتقديم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وقام بعرض تقديمي موجز عن أداء المتحف، ونسبة الإيرادات التي حققها، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة ملحوظة وخاصة مع إجازات منتصف العام.

كما تم استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها العديد من المعارض الأثرية المؤقتة منها معرض "ليكن نور-لمحات من الفنون المسيحية" الذي تم تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وفعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، وورشة تفاعلية، وافتتاح الموسم الثاني من مبادرة طبلية مصر لإحياء الأكلات الشعبية والذي تم على هامشه تنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "على الطبلية".

كما تمت إحاطة أعضاء المجلس، بأنه من المقرر أن يتم افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بالمتحف خلال الأسبوع الجاري، والتي تضم 13 معملًا جاهزًا للتشغيل من إجمالي 15 معملًا موجودة بالمتحف، وهو ما يسهم في تعزيز البُعد العلمي والبحثي للمتحف وتعظيم إيراداته.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع، وتم أيضًا، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي 2023/2024 من بداية شهر يوليو وحتى يناير الماضي (التقديرية والفعلية)، من خلال عرض تقديمي تضمن بشكل تفصيلي أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب.

كما تمت مناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تعزيز القدرات البحثية بالتعاون مع الهيئات البحثية، وتفعيل استخدام إمكانيات المعامل الموجودة لدى المتحف.