الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

وزير السياحة يعقد لقاءات مع نظرائه فى السعودية وتونس والمكسيك

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة في جانب من الحدث

حرص أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، حيث التقى مع  أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والمعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة تونس، وMiguel Turroco  Marqués وزير الدولة للسياحة بالمكسيك.

وجاءت زيارة  الوزير الحالية لألمانيا للمشاركة في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها حتى الغد 7 مارس الجاري، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشارك في حضور هذه اللقاءات السفير خالد جلال سفير مصر في  برلين،  وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.  

وقد تم، خلال هذه اللقاءات، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول الثلاث في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

وتبادل الوزير مع نظرائه، استعراض كل منهم لموقف السياحة في دولهم، والخطط المستقبلية لتنمية صناعة السياحة بها، وتم الاتفاق على آليات تفعيل العمل بالموضوعات التي تم طرحها لتعزيز مزيد من التعاون بين مصر وهذه الدول.

يشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد قام، صباح أمس، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB. وعقب ذلك، عقد، الوزير، مؤتمرًا صحفيًا حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.

وتعد بورصة برلين السياحية ITB، من أهم البورصات السياحية ويشارك به أكثر من 10 آلاف عارض.

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