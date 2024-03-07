الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير السياحة يختتم زيارته للعاصمة الألمانية بلقاء الشباب ببورصة برلين السياحية

جانب من لقاء أحمد
جانب من لقاء أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

حرص، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، على ختام زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بلقاء مجموعة من الشباب المصري من الطلبة والدارسين المصريين من الجامعة الألمانية بالقاهرة والمتواجدين حاليًا بألمانيا في ضوء دراستهم، واللذين استعانت بهم وزارة السياحة والآثار، في استقبال زائري الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي اختتمت  فعالياتها اليوم 7 مارس الجاري، وشاركت بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد جاء ذلك حرصًا من الوزارة على الاستعانة بالكفاءات من الشباب بصفة عامة، ومن الشباب المصري الموجود بالخارج بصفة خاصة لربطه ببلده الأم، وليكونوا سفراء لمصر وخير ممثلين لها بما يساهم في الترويج السياحي لها بصورة أكبر وإبراز مقوماتها ومنتجاتها السياحية والثقافية المتنوعة.

وحرص أحمد عيسى، على تقديم الشكر والتقدير للطلبة المصريين المتطوعين على مجهوداتهم وما قاموا به لتمثيل مصر بشكل متميز ودورهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وخاصة من خلال استقبالهم المتميز لزائري الجناح، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق في حياتهم ومستقبلهم الدراسي والعملي.

كما حرص الوزير، أيضًا، على تقديم الشكر للسيد السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وفريق عمل الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على مجهوداتهم لإنجاح مشاركة الوزارة في فعاليات البورصة.

يشار الى  أن زيارة وزير السياحة  القصيرة الحالية لألمانيا، جاءت للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، والتي حرص خلالها، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية مع وزراء السياحة في كل من المملكة العربية السعودية وتونس والمكسيك، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات المهنية مع عدد من رؤساء اتحادات السياحة بألمانيا، بالإضافة إلى مسئولي ومديري عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق الألماني والأسواق الدولية المختلفة المستهدفة،بجانب عقده مؤتمرًا صحفيًا حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.

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