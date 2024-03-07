الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أبرز تصريحات وزير السياحة والآثار خلال مشاركتة في بورصة برلين

الجناح المصرى بمعرض
الجناح المصرى بمعرض برلين

خرج احمد عيسى وزير السياحة والاثار بالعديد من التصريحات خلال مشاركتة فى بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر، التي اختتمت فعالياتها اليوم، وتعد من أكبر وأهم البورصات السياحية الدولية المهنية المتخصصة والتجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالميًا.

وقد صرح عيسى خلال لقاءاته سواء مع شركات الطيران او منظمى الرحلات بالخارج أن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر استثمار أجنبي في مصر، لافتًا إلى أن هذا المشروع يضيف مقصد سياحي جديد يجتذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع كما يمثل إضافة كبيرة ونوعية لقطاعات السياحة والطيران والإسكان.

الجناح المصرى فى البورصة

كما صرح عيسى أن  المتحف المصري الكبير من المقرر الانتهاء من الأعمال به في نهاية شهر مارس الجاري ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف، موضحا أن المتحف سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه.

كما روج عيسى خلال البورصة إلى منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها لاسيما في ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، لافتا أن السائح يأتي حاليًا إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوما، كما تم عرض فيلم ترويجي عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break يستعرض الأماكن السياحية والأثرية التي يتيح هذا المنتج للسائح زيارتها.

شكل الجناج

كما صرح أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، كما استعرض ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وتحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.

كما قام عيسى بتقديم الدعوة لعمدة برلين لزيارة مصر في أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها.

بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر صناعة السياحة السياحة العالمية مشروع رأس الحكمة المتحف المصري الكبير

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