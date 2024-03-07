مصر تشهد تحسنًا فى عدد السائحين رغم الحرب فى غزة

قال وزير السياحة أحمد عيسى، اليوم الخميس، إن الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في غزة تسببت في انخفاض عدد السياح إلى البلاد مقارنة بتوقعات الربع الأخير من عام 2023، لكن عدد الزوار ارتفع في الشهرين الأولين من العام.

وإضافة إلى تأثير الحرب على السياحة، أضرت هجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر برسوم عبور قناة السويس وهو مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وقال عيسى إن 3.6 مليون سائح زاروا مصر في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023.

وأضاف، في مقابلة على هامش معرض للسفر في برلين، أن هذا كان ثاني أعلى رقم مسجل للربع الأخير، لكنه كان أقل بنحو 600 ألف سائح، مقارنة بالعدد القياسي الذي كان متوقعًا وهو 4.2 مليون.

وأردف عيسى "السياحة الثقافية هى على الأرجح المجال الذي شهدنا فيه التأثير الأكبر"، مشيرًا إلى الأقصر وأسوان ومنطقة القاهرة الكبرى.

وقال إن أعداد السائحين ارتفعت منذئذ، مع توافد 2.12 مليون سائح في الشهرين الأولين من هذا العام بزيادة نحو ثمانية بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي غضون ذلك، توقفت السياحة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب قول ماجد إسحاق، مدير عام التسويق في وزارة السياحة الفلسطينية، في معرض السفر.

وأضاف إسحاق أن نحو 2.7 مليون سائح كانوا يتوافدون سنويا قبل الحرب، موضحًا أن نحو 35 ألف أسرة تعتمد على هذا القطاع.