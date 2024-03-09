السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: الصيام يساعد فى ضبط مستوى الدهون والكوليسترول والسكر بالدم

الصيام
الصيام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إن الأدلة تشير إلى أن الصيام يمكن أن يساعد في ضبط مستويات الدهون والسكر في الدم، وتخفيف ضغط الدم والكوليسترول وتحسين صحة القلب.

وأضافت: في رمضان سنشارك بنصائح عن الطعام الصحي الذى يساعد فى الوقاية من السكري والسمنة، ويساعدك على الإقلاع عن التدخين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الصيام يؤثر إيجابيًّا على الصحة من خلال تعزيز الجهاز الهضمى وتحسين كفاءته، ويمكن أيضًا أن يساعد على ضبط مستويات الدهون والسكر فى الدم، ومن ثَم خفض ضغط الدم والكوليسترول وتحسين صحة القلب. 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن فترة الصيام اليومية، الممتدة من الفجر إلى غروب الشمس، تقدم طريقة منظمة لإعادة ترتيب علاقة الشخص بالطعام، وتعد فرصة سانحة لاكتساب عادات صحية يمكن أن تؤدى إلى فقدان منتظم للوزن، ومن ثم تحسين الصحة.

وشددت المنظمة على أنه ينبغى أن يقترن الصيام باتباع نظام غذائى صحي، ومن المهم تجنب العادات الغذائية غير الصحية التى تؤثر سلبا على الصحة، وتسبب صورا مختلفة من سوء التغذية، لا سيما السمنة.

التخلص من الوزن الزائد

وأوصت المنظمة بضرورة الاستفادة القصوى من الصيام خلال شهر رمضان للتخلص من الوزن الزائد وتعزيز الصحة بشكل عام، بتطبيق عدد من الإرشادات، أبرزها شرب السوائل قبل تناول الطعام، وشرب الكثير من السوائل قبل وجبة الإفطار لتجنب حدوث التجفاف، لأن الماء هو أفضل اختيار، كما يمكن تناول العصير والحليب أيضًا، ولكن قلِّل تناوُلَ المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

ونوهت إلى أهمية تناول وعاء من الشوربة، لأن الحساء خيار رائع لكسر الصيام، لأنه يحافظ على ترطيبك، ويُمدّك أيضًا بقدر هائل من الفيتامينات والمعادن، واختر الحساء الغنى بالمغذيات؛ مثل الخضروات والطماطم والعدس، وتجنَّب الحساء المُحتوى على القشدة، حيث يُعدُّ الحساء البارد، مثل الجازباتشو (حساء الطماطم البارد)، خيارًا جيدًا فى الطقس الدافئ.

وتنصح بضرورة تناوَل الخضروات، لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والسَّلَطات متنوعة الألوان صحية أكثر، إذ يشير كل لون من ألوانها إلى أنواع مختلفة من المغذيات. حاوِلْ أن تتناول حصتين من الخضروات فى كل وجبة، بما فى ذلك كوب من الخضروات الورقية النيئة، أو نصف كوب من الخضروات النيئة الأخرى.

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