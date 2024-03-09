السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": إقبال كبير على معرض "خير مزارعنا لأهالينا" فى يومه الثامن

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا

يشهد معرض خير مزارعنا لأهالينا إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم وسلع رمضان بأسعار مخفضة، لليوم الثامن على التوالي.

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، أن المعرض متاح يوميًا للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، المستمرة، بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وأن تكون ذات جودة عالية وطازجة، مشددًا على ثبات الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كانا قد افتتحا معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد.

سعيد صالح مستشار وزير الزراعة السيد القصير السيد القصير وزير الزراعة شهر رمضان

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