السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسالة عاطفية مؤثرة من "موديست" عقب التتويج مع الأهلى بلقب كأس مصر

أنتوني موديست
أنتوني موديست

عبر الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس مصر مع فريقه.

ونشر موديست، تدوينة عاطفية عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، قال فيها: أشكر الله الذي اختبرني في العديد من المواقف الصعبة".

وتابع: "لم أستطع أن أفهم لماذا كان الباب مغلقًا أمامي، رغم أنني اجتهدت وكنت أتدرب بقوة وبجدية، ولماذا مررت بالعديد من الصعاب والظلم خلال مسيرتي، ولكل من له دور في هذا أتمني له السلام والسعادة".

وأضاف: "لقد منحتني يا الله فرصة جديدة للحياة، لقد جعلتني أعيد اكتشاف حبي للعمل والاجتهاد والانضباط، في سن كبير 35 عامًا، ربما كان المناسب للاعتزال النهائي".

وواصل تصريحاته: "لقد ضحيت كثيرًا خلال طفولتي من أجل تحقيق حلمي بمدرسة كرة القدم، حتى ولو لم أكن الأفضل، لم يكن هناك أي ضمان بأنني سأصبح محترفًا لكرة القدم بنسبة 1%".

واستمر: "أشكرك يا الله، لأنك تقودني في هذا الطريق الجديد حيث أرفع الألقاب وأجرب مشاعر الفرح والانتصار التي لم أشعر بها من قبل".

ويعد التتويج بلقب كأس مصر، هو اللقب الثاني لموديست مع الأهلي، بعد الفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات في ديسمبر الماضي.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي (2022-2023)، للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك، بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وسجل هدفي الأهلي، كل من إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، في الدقيقتين 84 و90+4 من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أمام مضيفه البنك الأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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