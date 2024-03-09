سقوط عصابة "العُملات المزيفة" بالقاهرة

سقط في قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها فى شراء المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية “مزورة”، وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على "مبالغ مالية مُقلدة - مبلغ مالي – الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة في التزوير - ٢ وحدة تخزين (فلاشة)" تحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.