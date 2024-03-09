تحرير 46 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة خلال شهر فبراير الماضي

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 46 محضر ضبط جمركي في شهر فبراير الماضي، مقابل 62 محضر ضبط في شهر يناير السابق له بإجمالي 108 محاضر ضبط منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى آخر شهر فبراير الماضي.

وتضمنت المحاضر تحرير أول محضر ضبط جمركي في تاريخ مطار سفنكس التابع للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، فيما كان النصيب الأكبر لمبنى الركاب رقم 3 والذي شهد تحرير 27 محضر ضبط جمركي في شهر فبراير ليصل الإجمالي إلى 59 محضرا منذ بداية العام الجاري وحتى آخر فبراير.

بضائع متنوعة أبرزها مستحضرات التجميل ومستلزمات طب الأسنان والتليفونات

وكان الضبط ضد ركاب مصريين وأجانب وشمل بضائع متنوعة أبرزها مستحضرات التجميل ومستلزمات طب الأسنان والتليفونات والساعة غالية الثمن والأجهزة والقساطر الطبية والأدوية مرتفعة الثمن، والممنوعات من مخدرات متنوعة وأسلحة مختلفة وعاج (سن الفيل) والنقد المصري.